Foggia Taranto, fischia Calzavara. Ricordo per Mascheroni

Sarà il sig. Andrea #Calzavara della sezione A.I.A. di Varese a dirigere l’incontro di calcio Foggia-Taranto F.C. 1927, valido per la 6^ giornata di LND girone H, in programma domenica 6 ottobre (h 15:00) allo Zaccheria. Il direttore di gara sarà coadiuvato dai sigg.ri Michele #Rispoli di Locri e Marco Matteo #Barberis di Collegno.

• FOGGIA-TARANTO: 1’ DI SILENZIO PER MASCHERONI • In occasione del match Foggia-Taranto di domenica 6 ottobre, i rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio e verrà osservato 1’ di raccoglimento per onorare la memoria del Prof. Sergio #Mascheroni, ex preparatore atletico del Foggia, venuto a mancare prematuramente ieri.

