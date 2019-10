Luigi Starace “SQ ha ridotto i gap tra palazzi e cittadini, ma lotta resta ingrata”

Di:

Dieci anni sono un lasso di tempo identico a quello che un neonato impiega per diventare uno youtuber in erba. Una eternità di fatto, poco più di una stagione della vita di chi ha già gli anta sulle spalle. Nel 2009 Manfredonia era convinta che la cappa dal gusto di aria stantia sarebbe stata spazzata via da una bell’aria. Si soffiava infatti sulle parole cambiamento, rinnovamento, ripresa economica. Eppure l’Università di Foggia si stava ritirando da Manfredonia e l’Ospedale De Lellis vedeva già oscure nubi circondarlo. Andavano di moda i manager, nella sanità nella amministrazione, nelle gloriose (glory glory alleluia) partecipate e persino nella mafia locale si prediligeva l’aspetto finanziario e imprenditoriale. Al cittadino venivano proposte “visioni” future e “occupazioni” di massa prossime: e come non poteva essere cosi se il calcio aveva il vento in poppa? Una delle poche voci su Manfredonia presenti su Wikipedia è proprio quella sulla permanenza in Lega Pro. Non c’erano più discoteche ma cicchetterie e mai come in quell’anno si sono venduti carrozzini e passeggini. Il gioco online attirava e Lady Gaga cantava Poker Face e Bad Romance.

“Se il giornale non andava dalla notizia era la notizia ad andare dal giornalista”

A Manfredonia, tuttavia, la voglia di partecipare alla vita pubblica e alle decisioni per la città diventava giorno dopo giorno un’esigenza sempre più esplicita e se il giornale non andava dalla notizia era la notizia ad andare dal giornalista. Diverse pentole sono state scoperte cosi e chissà quante altre situazioni messe in umido sono state asciugate. A memoria credo che solo un paio di articoli in dieci anni siano stati pubblicati senza la possibilità di commentarli, tutti a matrice politica . Si potrebbe dire che Stato ha iniziato dopo che la spinta delle precedenti testate online apripista era ormai esaurita, editorialmente, ma non per il sempre più vasto e intergenerazionale pubblico di lettori.

“La salute di Giuseppe ne ha tratto o meno giovamento con StatoQuotidiano?”

In tutto questo dedalo Giuseppe, lunga gavetta alle spalle, riunisce un paio di amici e comunica l’apertura imminente di un suo giornale. A dieci anni di distanza non è stato ancora decifrato cosa spinse de Filippo a mettersi in proprio e diventare direttore di una delle più scomode testate della provincia, né se la sua salute ne abbia tratto o meno giovamento. Ben noti sono invece gli ottimi effetti prodotti sulla popolazione. La conferma personale e mai confessata al direttore di Stato la vidi sul treno dei pendolari (si a Manfredonia il treno arrivava davvero e tornava sempre pieno di studenti, pendolari e gente comune): un gruppo di studenti aveva stampato un articolo di Stato Quotidiano e lo discuteva nello scompartimento.

L’informazione virtuale aveva acquisito grip sul reale e diventava vissuto sociale. Forse il vero cambiamento dopo questi dieci anni di tempesta perfetta è proprio quello che oggi spinge le persone, i cittadini ad andare a cercare dopo dieci minuti un feedback online di quanto succede nella città. Ci si interessa, si dibatte, si approva e si disapprova, come in ogni sana e non viziata dinamica sociale.

“Il sipontino ci ha preso gusto, vuole le notizie, sa dove cercarle nei vari canali, rimanendo deluso se non trova le news“

Il sipontino ci ha preso gusto, vuole le notizie, sa dove cercarle nei vari canali, rimanendo deluso se non trova le news: tutto ciò a vantaggio della informazione perché la concorrenza stimola una comunicazione migliore e differenziata. Allora nel panorama dell’ultimo decennio con un registro commemorativo che è d’uopo ad un decennale si può affermare che StatoQuotidiano ha concorso alla emancipazione della popolazione della provincia di Foggia, riducendo soprattutto il gap fra i palazzi del governo cittadino e le rispettive cittadinanze.

Sarà sempre una lotta impari e ingrata anche in futuro, ma tutto questo de Filippo già lo sa.

A cura di Luigi Starace,

Giornalista scientifico