Manfredonia, accusato di lesioni e violenza sessuale: assolto 59enne

Di:

Foggia, 05 ottobre 2019. Accusato di violenza sessuale e lesioni personali con aggravanti, un 59enne, originario della Polonia, è stato assolto “perchè il fatto non sussiste”.

Così (fonte: Foggiatoday.it) il Collegio della II Sezione Penale del Tribunale di Foggia all’esito del procedimento in corso nei confronti di Zazislaw Miianowsky. Legale dell’uomo l’avvocato Rita Bruno del Foro di Foggia.

I fatti risalgono allo scorso giugno 2017, con 2 arresti (al tempo), da parte degli Agenti del Commissariato di Manfredonia, per una lite degenerata tra due cittadini polacchi, in seguito dell’intervento di uno di questi per difendere la propria fidanzata, connazionale, dagli abusi sessuali posti in essere dall’altro polacco.

I fatti sono accaduti sulla S.P. 141 nei pressi del ponte “Candelaro” adiacente al villaggio Sciali delle Rondinelle agro di Manfredonia.

Redazione StatoQuotidiano.it