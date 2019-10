Manfredonia. I fondamenti biblico antropologici della socialità

Di:

Lo scorso 16 settembre il nostro arcivescovo Mons. Padre Franco Moscone ha consegnato alla nostra diocesi la sua prima Lettera pastorale dal titolo “Educare è seminare”. In questo testo, ricco di spunti e di analisi, il nostro pastore offre alcune importanti indicazioni non solo alle parrocchie ma a tutti gli uomini di buona volontà per potersi “Rialzare”, come ha detto nel messaggio alla fine della processione in onore della Madonna di Siponto.

Alla luce di tale documento la Scuola di Formazione Teologica per gli Operatori Pastorali della diocesi propone alla città quattro percorsi di formazione e di laboratorio per ripensarci e ripartire con maggiore entusiasmo nella costruzione di spazi comunitari di dialogo e di alleanze per il bene della nostra città.

Il primo percorso avrà come titolo “Educare alla socialità” e sarà incentrato sui temi della socialità, dell’impegno politico e della partecipazione responsabile e della cittadinanza attiva, ma anche alla solidarietà e al dialogo, alla convivenza democratica e alla responsabilità individuale e collettiva, al senso di comunità per superare l’atomismo sociale e l’individualismo strettamente legato al cinismo. Su questi temi si avvicenderanno ilprof. Michele Illiceto docente di Filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari; il prof. Massimiliano Arena formatore e docente di religione; don Luciano Vergura parroco e direttore della Caritas diocesana.

Il secondo percorso avrà come titolo “Educare alla legalità” sarà incentrato sulla necessità di rimotivare tutti al rispetto delle regole, ma anche alal presa dicoscienza dei fenomeni criminali nel nostro territorio per individuarne le cause e le modalità per contrastarli e prevenirli. Primo relatore sarà lo stesso nostro vescovo Mons. Padre Franco, il quale parlerà dell’attualità del documento dei vescovi italiani di circa vent’anni fa su questi importanti argomenti. Poi interverranno il prof. Franco Salcuni, che parlerà del rapporto tra legalità e ambiente, e il dott. Avv. Gaetano Prencipe che presenterà un’analisi delle varie forme di criminalità presenti sul territorio garganico.

Il terzo avrà come titolo “Educare alla affettività” e sarà incentrato sui temi delle emozioni e dei sentimenti, dei legami e delle relazioni e del mondo in cui sono cambiati nell’era di internet. Relatori saranno i membri dell’equipe della pastorale della famiglia della diocesi.

Infine l’ultimo percorso avrà come titolo “Educare alla missionarietà” i cui temi sono legati allo spirito missionario e al senso di fraternità universale che la chiesa propone quale via del superamento dei fenomeni di xenofobia, del sovranismo e del razzismo. Esso sarà curato dai membri dell’equipe dell’Ufficio Missionario della diocesi.

Tutti gli appuntamenti hanno lo scopo di ripensare la città e il nostro tessuto sociale, ma anche le relazioni e i legami, il modo in cui gestiamo i nostri affetti in famiglia e non solo. Per rimettere al centro del dibattito attuale i temi legati alla educazione, ala socialità e al senso di comunità che dobbiamo coltivare.

Gli incontri si terranno ogni martedì secondo il calendario riportato in calce presso l’Auditorium “Mons. Valentino Vailati” a Manfredonia dalle ore 19.15 alle 21.00.

Si comincia martedì 8 ottobre alle ore 19.15 con la prolusione tenuta dal prof. M. Illiceto sul tema: “Fondamenti biblico-antropologici della socialità”.

Ingresso libero.