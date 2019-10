Manfredonia. La dedicazione della chiesa di San Leonardo

DOMENICA 6 prossimo l’arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovani Rotondo, padre Franco Moscone, presiederà la solenne liturgia della “Dedicazione” della chiesa dell’abbazia di san Leonardo di lama volara, uno dei più antichi (XII secolo) monumenti di fede e di civiltà dell’area sipontina, che sorge maestosa nella sua strutta architettonica, pregevole esempio del romanico-pugliese, ai bordi della statale 89 Foggia-Manfredonia, ad una decina di chilometri dal centro sipontino. La cerimonia inizierà alle 11.

LA DEDICAZIONE è uno dei momenti più significativi di grande solennità che la Chiesa cattolica ha introdotto nell’VIII secolo quando ritenne che la “consacrazione” di una chiesa con la semplice celebrazione della Messa non bastasse, occorreva si compisse il rito con il segno dell’acqua e dell’olio, come per il Battesimo e la Cresima. Il rito della Dedicazione, termine che viene dalla antichità, inizia prima della Messa con l’unzione dell’altare e dei muri e l’offerta dell’incenso, per affermare come la chiesa è “segno visibile dell’unico vero tempio che è il corpo di Cristo formato dai battezzati”. Per l’occasione sarà inaugurato il nuovo altare nel quale saranno inserite le reliquie di alcuni santi.

“LA DEDICAZIONE della chiesa completa l’opera di ricostruzione di un baluardo della cristianità e rinnova l’opportunità di accoglienza dei pellegrini” annota padre Ciro, rettore di san Leonardo, superiore della comunità di religiosi “Costruttori nella preghiera” arrivati a san Leonardo nel 2011 chiamati dal compianto arcivescovo Michele Castoro, nell’intento di ridare vitalità a quella abbazia ridotta ormai a poco più di un rudere. A parte la chiesa erano da ricostruire di sana pianta l’antico convento e il padiglione dell’ospizio, ovvero l’ospedale riferimento essenziale per i pastori della transumanza. L’arcivescovo Castoro si adoperò per ottenere dei finanziamenti: circa cinque milioni utilizzati per ripotare la chiesa alla sua primitiva struttura, riedificare la zona conventuale, impiantare nell’ex ospedale un auditorium e una foresteria.

QUELL’ANTICO complesso abbaziale che fu anche la Casa dei cavalieri Teutonici, è rinata a nuova vita. L’ennesima rifioritura nel corso dei secoli e dopo che ha corso il rischio nell’ultimo conflitto mondiale, di finire distrutta: i tedeschi avevano infatti trasformato la cappella costruita in aderenza alla facciata della chiesa, un deposito di munizioni. Nella ritirata la fecero saltare: fortunatamente andò distrutta solo la cappella, il resto è rimasto miracolosamente illeso.

A RIDARE vita e operosità a San Leonardo, ci hanno pensato i Ricostruttori con una serie di iniziative che hanno richiamato una folta schiera di fedeli e riportato l’abbazia all’attenzione pubblica.

Un ulteriore impulso verrà dall’ormai prossima apertura del Museo allocato in una parte del ricostruito convento. “Ospiterà – spiega l’architetto Antonello D’Ardes – i reperti di epoca classica rinvenuti nell’area di Siponto a completamento di quelli archeologici conservati nel Museo del Castello a Manfredonia”.

Michele Apollonio