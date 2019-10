Michelangelo De Meo “Un giornale pulito, non di parte, utile per la crescita”

Di:

“Tanti auguri a Giuseppe de Filippo per il compleanno del suo quotidiano on line. Ricordo bene i giorni in cui nasceva il giornale, la sua passione, la voglia di rivincita e di successo, ma soprattutto la voglia di dotare la città di un organo di informazione.

In tutti questi anni ci ha informato con dedizione e professionalità, sempre documentandosi dalle fonti dirette.

Un giornale pulito, non di parte, non ostile al campanile di turno che è stato molto utile per la crescita democratica della città.

Giuseppe de Filippo è un uomo colto che sa cercare la notizia e informare i suoi lettori in tempo reale.

Grazie Giuseppe continua a informarci, noi ti leggeremo! ”

A cura dell’ingegnere Michelangelo De Meo.

