Michele Apollonio “I 10 anni di Stato Quotidiano”

Sono dieci anni che Stato Quotidiano è presente nel contesto giornalistico di Manfredonia e provincia. Un traguardo significativo avallato dal consenso di un pubblico andatosi accrescendo in questo decennio. Un lumicino nel buio costituito dall’assenza di giornali, stampati e web, sui quali dibattere le problematiche, e sono tante, del territorio. Una lacuna culturale che nuoce fortemente a quella crescita complessiva di una comunità come quella di Manfredonia, in forte trasformazione attraversata da fenomeni che minacciano di stravolgere l’assetto socio-economico già alquanto traballante. La stampa nelle sue multiformi espressioni pluralistiche, costituisce un punto di forza e di crescita di ogni comunità, un baluardo della democrazia, un supporto alla libera circolazione delle idee.

Stato Quotidiano cerca di dare il proprio contributo in questo contesto contrassegnato da carenze e assenze. Peraltro è il tipico esempio di quanto e come sia cambiato il mondo dell’informazione giornalistica, inteso non solo come strumento ma anche e soprattutto come sostanza della comunicazione. Una trasformazione per tanti versi naturale dovuta essenzialmente alle innovazioni tecnologiche di cui si è avvalsa anche la comunicazione e conseguentemente alle mutate esigenze dell’utenza. Non ultima la considerazione che l’informazione via internet è gratuita.

Una evoluzione sempre più veloce e massiccia che ha determinato il graduale arretramento della carta stampata a beneficio del web. Il progressivo calo delle vendite registrato dalle testate giornalistiche cartacee (quelle dei gossip a parte) è essenzialmente imputato all’altrettanto progressiva crescita dei siti internet. Dall’Ottocento quando nacquero i primi quotidiani, i giornali sono andati aumentando di numero e tiratura, fino a quando è maturato l’avvento di internet che ha determinato l’inversione di tendenza. Che tuttavia non comporterà la scomparsa dei giornali di stampa anche perché molti di essi hanno aggiunto l’edizione on line.

Rimane forte la centralità sociale dell’informazione resa più accessibile dalla diffusione di internet anche se delle 29 ore in media al mese trascorse dagli italiani nella rete, solo 53 minuti sono dedicati all’informazione giornalistica. Il che porta a considerare, indipendentemente dal mezzo usato, un altro aspetto fondamentale vale a dire la qualità e l’oggettività della comunicazione.

Uno dei limiti, ma che è anche la caratteristica saliente di quanto mano la gran parte dei siti online, è la stringatezza della notizia data sic et simpliciter, troppo spesso frutto di un “copia e incolla” privo di un qualsiasi filtro professionale, di un input a riflettere, a sganciarsi dalla superficialità.

Un concetto che richiama l’altro di estrema importanza, vale a dire la libertà di pensiero e dunque di giudizio o di opinione di chi scrive e tanto nell’interesse generale del libero svolgimento della vita democratica. Un esercizio che si cerca a volte di condizionare, se non di soffocare, con iniziative indebite improntate ad arroganza.

Il merito non da poco di Stato Quotidiano e del suo direttore Giuseppe de Filippo, è quello di aver insistito e guardato avanti con impegno e onestà giornalistica, migliorando il prodotto e offrendo al pubblico un riferimento utile a leggere la realtà come si va configurando.

Auguri.

A cura del dottor Michele Apollonio, giornalista, docente

Manfredonia, Ottobre 2019