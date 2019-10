Precisazioni in merito agli incendi presso le paludi Sipontine

Attraverso una nota stampa, “il Centro Studi Naturalistici ONLUS, prende nettamente le distanze da quanto riportato nell’articolo pubblicato dalla testata il Sipontino.net e dall’ANSA circa il recente incendio in prossimità dell’Oasi lago Salso.

Anzitutto il Centro Studi Naturalistici non ha mai rilasciato nessun comunicato circa l’accaduto inoltre l’associazione di certo non gestisce nessun Parco. A proposito occorre inoltre precisare che un conto sono i cacciatori, che svolgono l’attività venatoria nel rispetto delle leggi, e altro conto sono i bracconieri, che svolgono l’attività venatoria in maniera illegale. Confondere le due categorie è oggettivamente scorretto ed offensivo.

Simili strumentali polemiche basate sul nulla, anzi sul falso, tendono a dividere in modo artificioso il mondo venatorio da quello ambientalista, mentre un impegno e una collaborazione su temi di comune interesse porterebbe innegabili benefici per la tutela e gestione della fauna”.