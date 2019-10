Il punto sulle prime giornate di Serie A

Di:

Il campionato di Serie A edizione 2019-2020 è appena agli inizi, ma queste prime sei giornate di campionato hanno già lasciato intravedere il potenziale delle varie squadre. Mentre l’Inter, grazie a sei vittorie consecutive, sogna finalmente in grande e si candida a recitare il ruolo di protagonista nella corsa scudetto, Juventus e Napoli inseguono a breve distanza e lasciano intendere di aver voglia di dare battaglia fino alla fine del campionato.

L’Inter di Conte sogna in grande

Con l’arrivo a Milano di Antonio Conte, in molti avevano immaginato che l’Inter potesse raccogliere molti più punti rispetto alla passata stagione. In quell’occasione, dopo un avvio promettente, i nerazzurri avevano iniziato a perdere punti per strada e, anche a causa della delicata situazione che si era venuta a creare con Mauro Icardi, avevano seriamente rischiato di compromettere la qualificazione alla Champions League. Quelle difficoltà impreviste hanno indotto la dirigenza a voltare pagina e così, dopo l’addio di Spalletti e quelli di Icardi, Perišić e Nainggolan, sono giunti ad Appiano Gentile Sensi, Barella, Lazaro, Lukaku, Sánchez, Bastoni e Biraghi. Nonostante i tanti volti nuovi, Conte è riuscito a trovare sin da subito la quadra e già nelle prime uscite stagionali l’Inter è apparsa una squadra decisamente diversa rispetto a quella della passata stagione. Una maggiore intensità, una maggiore attenzione in fase difensiva ed una diversa cattiveria agonistica che hanno permesso ai nerazzurri di vincere le prime sei gare di campionato e di condurre la classifica con 18 punti, frutto di soli due goal subiti e di ben 13 reti messe a segno. Non è un caso, pertanto, che all’1 di ottobre, dando un’occhiata alle scommesse online Betway, a quota 2,80 l’Inter sia considerata la principale rivale della Juventus nella lotta scudetto, in leggero vantaggio rispetto al Napoli di Carlo Ancelotti. Un inizio incoraggiante a cui, ad ogni modo, Conte ed i suoi dovranno necessariamente dare seguito in quanto la Vecchia Signora, dopo le difficoltà iniziali, sembra aver ingranato la marcia giusta.

La Juventus insegue a breve distanza

Così come per l’Inter, anche per la Juventus questo è l’anno zero. Come raccontato anche da Fox Sport, dopo cinque anni targati Massimiliano Allegri, conditi da altrettanti scudetti e da ben due finali di Champions League raggiunte, il presidente Agnelli ed il direttore sportivo Paratici hanno deciso di cambiare e di affidare la panchina dei bianconeri a Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, ex Napoli, sarà chiamato a modificare radicalmente il gioco e la mentalità di una Vecchia Signora che negli ultimi anni ha badato molto più alla concretezza che al bel gioco. Per vincere in Europa, tuttavia, come testimoniato anche dai risultati degli ultimi anni, avere una difesa solida non è sufficiente ed i bianconeri sperano che, grazie all’abilità di Sarri, nonché grazie ai nuovi arrivati Danilo, Rabiot, de Ligt, Ramsey ed al ritorno di Higuaín, questo possa essere l’anno buono per tornare al successo anche in Champions League. Ad ogni modo, la squadra del presidente Agnelli, reduce dalla sottoscrizione di un ricco contratto di sponsorizzazione con Jeep, non potrà assolutamente permettersi il lusso di snobbare il campionato, anche in considerazione del fatto che, rispetto agli anni passati, Inter e Napoli sembrano decisamente più competitive e puntano con decisione alla vittoria dello scudetto. Il tecnico toscano, reduce dall’esperienza vincente al Chelsea in cui ha confermato di essere un allenatore di caratura europea, dovrà dimostrare di essere in grado di gestire una rosa ricca di campioni come quella bianconera e c’è la forte sensazione che, se tra tecnico e calciatori dovesse crearsi il giusto feeling, per questa Juventus nessun traguardo sarebbe irraggiungibile.

Il Napoli fatica più del previsto

L’unica tra le big italiane a non aver subito un cambio in panchina è stata il Napoli del presidente De Laurentiis. Quest’ultimo, nonostante i risultati dell’anno passato non fossero stati entusiasmanti, ha giustamente deciso di accordare nuovamente la propria fiducia a Carlo Ancelotti, nella speranza che il tecnico emiliano possa far compiere il definitivo salto di qualità al club partenopeo. Dopo anni di bel gioco e di secondi posti, a Napoli credono che sia giunto il momento di vincere e non è un caso che, a differenza di quanto avvenuto gli anni passati, De Laurentiis abbia deciso di spendere una fortuna sul mercato. Dopo aver acquistato il difensore centrale ex Roma Kōstas Manōlas, all’ombra del Vesuvio sono giunti, dapprima, Giovanni Di Lorenzo, promettente terzino destro l’anno scorso in forza all’Empoli, poi Eljif Elmas, interessantissimo centrocampista macedone classe 1999, ed, infine, gli attaccanti Hirving Lozano e Fernando Llorente. Questi ultimi vanno a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo dei partenopei che, ad oggi, è sicuramente uno dei più interessanti e completi a livello mondiale. Nelle prime giornate di campionato, tuttavia, la squadra di Ancelotti ha dimostrato di avere ancora molto da lavorare soprattutto in fase difensiva, con 10 reti subite in sei partite che pesano e non poco sul rendimento degli azzurri. Per puntare allo scudetto c’è bisogno innanzitutto di solidità e siamo sicuri che il mister emiliano saprà come porre rimedio ad una fragilità che rischia di compromettere quanto di buono viene fatto dalla propria squadra dal centrocampo in su.

Dopo sei giornate di campionato, l’Inter guida la classifica a punteggio pieno, con Juventus e Napoli che, sebbene non siano ancora brillanti, si tengono a stretta distanza. Da amanti di questo magnifico sport, non ci resta altro da fare che metterci comodi e goderci lo spettacolo, con l’augurio che alla fine a trionfare possa essere il migliore.