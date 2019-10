Maria Teresa Valente “Quando è nato StatoQuotidiano..”

Di:

“Quando è nato StatoQuotidiano, lo ammetto, ho pensato che non avrebbe potuto aggiungere molto di nuovo a quanto già era stato creato sul territorio con Manfredonia.net, il primo quotidiano on line dell’intera provincia di Foggia (e del nord barese), e che dall’ormai lontano 2000 aveva portato in riva al Golfo un modo nuovo di fare informazione.

E, invece, mi sbagliavo. Perché se è vero che la testata di cui ero direttore con le notizie postate h24 ed i commenti nei forum ad esse collegate ha stravolto il modo di comunicare in Capitanata, è vero anche che con StatoQuotidiano si è avuto a cavallo tra 2009 e 2010, nel momento in cui Manfredonia.net andava in stand by, un virtuale passaggio di testimone tra un’informazione 2.0 ed una ancora più innovativa, dove non era più la testata a rincorrere la notizia, ma la notizia a rincorrere la testata.

Questo perché negli anni c’è stata un’evoluzione rapida della stampa on line, a cui StatoQuotidiano ha tenuto egregiamente il passo. Se, infatti, inizialmente un giornale come Manfredonia.net ed i suoi forum davano la possibilità alla gente (cosa mai successa prima) di dialogare e commentare una notizia anche a migliaia di km di distanza creando una comunità virtuale, con l’avvento dei social ogni singolo utente si è andato pian piano trasformando da fruitore a creatore di informazioni, innescando un ingarbugliato meccanismo a cui non è semplice stare dietro.

In pratica, compito di una testata giornalistica da ormai dieci anni a questa parte, non è più semplicemente raccontare cosa accade sul territorio, ma captare centinaia di notizie che piovono da ogni direzione, verificarle, arricchirle di dettagli e proporle ai lettori. Un lavoro immane, che rende encomiabile quanto fatto dal direttore di StatoQuotidiano.

E Giuseppe de Filippo ha anche il merito di aver educato gli utenti ad un’informazione nuova e rapida, dove (e lo dico perché è successo a me personalmente) basta sentire il suono di una sirena per aver voglia di digitare l’indirizzo della testata spinti dalla curiosità di capire cosa sta accadendo.

Ecco, dunque, la bravura di un lavoro svolto con passione h24 riuscendo a far diventare il proprio giornale un punto di riferimento per i lettori.

Questo nuovo modo di comunicare ha avuto, però, negli anni i suoi pro e i suoi contro. A volte, infatti, la notizia è stata diffusa così rapidamente che si è scontrata dopo pochi minuti con la stessa notizia in una versione completamente opposta.

Ma sono i rischi del giornalismo attuale, che Giuseppe ha affrontato avendo sempre anche con l’umiltà di scusarsi con i lettori dinanzi ai propri (umani) errori.

Non entro nel merito di quanto raccontato di cronaca, politica e attualità, perché le opinioni espresse negli anni possono essere state a volte condivisibili ed altre meno. Riconosco, però, a Giuseppe de Filippo l’onestà intellettuale di aver dato sempre spazio e voce a chiunque glielo abbia chiesto, anche se magari ciò significava contestare la sua stessa persona.

Dieci anni sono dunque passati e l’auspicio è che StatoQuotidiano possa andare ancora abbondantemente oltre e tagliare nuovi importanti traguardi, proseguendo nel patto di fiducia con i lettori che ha saputo egregiamente stringere”.

Curriculum dr.ssa Maria Teresa Valente

“Giornalista pubblicista dal 2000, esercita anche l’attività di mamma full time di due splendidi e vivacissimi bambini: Vanessa e Domenico.

È nata e cresciuta a Manfredonia (FG), sulle rive dell’omonimo Golfo, nelle cui acque intinge quotidianamente la sua penna ed i suoi pensieri. Ha diretto diversi giornali di Capitanata, tra cui, per 10 anni, Manfredonia.net, il primo quotidiano on line del nord della Puglia.

Ha pubblicato articoli ed interviste per diverse testate digitali e cartacee, sia locali che nazionali. Per nove anni è stata responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco di Manfredonia. Attualmente collabora con La Gazzetta del Mezzogiorno e con la testata culturale on line Bonculture.

Laureata in Lettere Moderne con una tesi sull’immigrazione, ha conseguito un master in Comunicazione Politica ed è appassionata di storia.

Ancora indecisa se un giorno vorrebbe rinascere nei panni di Oriana Fallaci o in quelli di Monica Bellucci, nel frattempo indossa con piacere i suoi comodissimi jeans, sorseggiando caffè nero bollente davanti alla tastiera, mentre scrive accompagnata dalla favolosa musica degli anni ‘70 e ‘80″.

A cura della dottoressa Maria Teresa Valente,

