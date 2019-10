San Severo, Polizia rinviene due mezzi agricoli appena rubati

Nella scorsa notte intorno alle 02:00 i poliziotti in seguito alla segnalazione della sala operativa, che comunicava le coordinate geografiche di un mezzo pesante appena rubato, giungevano in contrada Casone. Sul posto dopo una minuziosa ricerca nascosti tra gli ulivi individuavano due mezzi, marca New Holland, con braccio decespugliatore annesso, entrambi di colore blu. Da ricerche effettuate si risaliva ad un responsabile della società che aveva preso in locazione i mezzi.

Il furto era avvenuto nemmeno un’ora prima, mentre i mezzi erano parcati vicino al casello autostradale di Poggio Imperiale. I malfattori per uscire dal casello forzavano e rompevano la barra d’accesso.

Entrambi i mezzi venivano restituiti all’avente diritto.