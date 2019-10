Stornarella: il sottosegretario all’Istruzione De Cristofaro incontra Potito

Di:

“Lunedì prossimo sarò nell’Istituto comprensivo ‘Aldo Moro’ di Stornarella, in provincia di Foggia. Andrò ad incontrare Potito e i suoi compagni per scambiare con loro alcune idee sulla scuola e sul FridayForFuture”. Lo scrive sui social il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro.

Potito è il bambino di Stornarella, 12 anni, in piazza da solo per salvare il clima nel giorno dei cortei. Frequenta la seconda media dell’istituto comprensivo “Aldo Moro”. Qualche giorno fa il sottosegretario aveva invitato Potito e la sua famiglia al ministero dell’Istruzione e della Ricerca.

“Ciascuno di noi – aveva scritto- è chiamato a fare qualcosa, e chi, come me, svolge oggi un ruolo di governo, è obbligato non solo all’ascolto, ma anche a cercare soluzioni per dare risposte alle domande che le piazze di ieri hanno posto. Considero il tuo gesto un esempio per tanti, giovani e meno giovani. Se tu e la tua famiglia lo vorrete, mi piacerebbe molto invitarti presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per stringerti la mano, oltre che per scambiarci qualche idea. A presto”.