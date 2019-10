Un altro clic

Di:

“Ieri ero in compagnia di don Aniello, a Manfredonia, quando ho iniziato ad inghiottire amaro… stamattina altro clic del cinturone, una mano sul freddo fermacarte in fondina ti ricorda che la tua divisa è completa. Davanti a te ore che potrebbero essere le ultime della tua vita, dove sei fuggito frettolosamente via da casa per assicurare, in puntuale orario, sicurezza ad uno Stato patrigno e ad una comunità complice di una mattanza in divisa.

“Bersagli mobili, ecco cosa siamo. Carne, cuscinetto di crumiri della politica “

Non auguro il male a nessuno, ma vorrei far esplodere il cuore di qualcuno, provando quel dolore da fioretto, per la perdita di un figlio, di un fratello o di un fidanzato, stramazzato al suolo con un’arma dello Stato che non può essere utilizzata dallo Stato. Bersagli mobili, ecco cosa siamo. Carne, cuscinetto di crumiri della politica che vendono i tuoi ideali al maggior offerente, certi che non li tradirai mai.Loro sono seduti lì o al massimo nelle carceri, a rendere omaggi a spietati assassini, asserragliati nei loro rinascimentali palazzi dove tutto è sicuro, dove tutto è coperto da una spessa coltre di menzogna e presunzione. La presunzione di chi non ha un giorno di “Volante”, di chi non ha inforcato lo sguardo di un passamontagna che ti intraguarda dalle mire di un Kalashnikov ,di chi non ha passato un solo Natale con il panettone sul cofano dell’auto di servizio.Tutti giuristi, tutti dotti e tutti sapienti, impostori dal forbito lessico, sempre pronti a condannarti se metti le manette ed a ripulire rivoli di candido sangue che oggi scorre in una delle questure più tranquille d’Italia.

“Ognuno di noi è in concorso con questa gente attraverso il nostro spietato silenzio”

Ieri pensavo che la colpa fosse solo di alcuni ma oggi sono pienamente convinto che sia di ognuno di noi .Ognuno di noi, con la propria responsabilità di aver reciso il filo della vita di Pierluigi e Matteo, di aver eletto personaggi ostili alla vita. Ognuno di noi è in concorso con questa gente attraverso il nostro spietato silenzio.

Le sirene, la prossima volta, facciamole suonare sotto i Palazzi e non sotto le Questure, con la speranza che qualcuno ascolti il nostro grido”.

A cura di Pietro Paolo Mascione,

Vice presidente associazione “Ultimi”, Agente della Polizia di Stato