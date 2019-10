Verso Inter Juventus, numeri e curiosità

Sfide combattute, duelli d’eccezione e gol nella storia recente del Derby d’Italia: in tutte le ultime tre gare di Campionato giocate a Milano tra Inter e Juventus entrambe le formazioni hanno trovato il gol (3.3 reti di media) e 12 delle ultime 15 marcature sono state messe a segno nel secondo tempo.

L’Inter si appresta a sfidare la squadra di Sarri da prima in classifica, dopo una striscia di 6 successi consecutivi e una serie di 5 vittorie nelle ultime 5 gare casalinghe di Campionato con una sola rete subita nel parziale.

L’Inter è l’unica squadra a non essere mai stata in svantaggio in questo campionato, quella che è rimasta sopra nel punteggio per più minuti (334) e la sola a non aver subito neanche una rete nei primi tempi.

Per quanto riguarda le reti segnate, nessuna squadra ha mandato in porta più giocatori diversi rispetto all’Inter in questo campionato (otto) o segnato più gol di testa (quattro). Gol ma anche assist – 3 ‘per Stefano Sensi e 2 per Nicolò Barella – e gioco: i primi tre giocatori per numero di passaggi in questo campionato sono di Inter e Juventus, i due nerazzurri Marcelo Brozovic e Milan Skriniar e Miralem Pjanic.

A custodire la porta interista Samir Handanovic, che ad una presenza dalle 450 partite in Serie A è il portiere con la miglior percentuale di tiri parati in questo campionato (87%).

Tra gli ex della sfida Antonio Candreva, Asamoah e Antonio Conte che in Serie A non ha mai sfidato l’attuale tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri.

