Vincenzo Di Staso “A Manfredonia vita non facile per i giornali, e onori ai giornalisti asserviti”

“Caro Giuseppe de Filippo, mi chiedi un contributo scritto in occasione della ricorrenza dei 10 anni di attività del tuo pregevole sito di informazione: StatoQuotidiano. Tutto ciò mi lusinga, perché trattasi di una richiesta che assolvo volentieri e concedo alla tua carissima persona, in quanto collega giornalista attento, competente, professionale. Oltretutto, sono un attento lettore del tuo e, provo anche a concedermelo, nostro giornale, e spesso attingo proprio da esso, ben sapendo di trovarmi al cospetto di notizie non solo aggiornate ma precise e selezionate con dovizia certosina. 10 anni di vita, non sono pochi, e avere la forza di portare avanti questa splendida creatura, è impresa alquanto insidiosa e difficile. Insidiosa perché ci si pone sempre di fronte al dilemma, se guidare la penna verso la verità nuda e cruda oppure appisolarsi sul giaciglio di vanità conformiste o semicolte “fesserie”.

“L’esercizio del diritto di cronaca ma soprattutto di critica in questa città non è mai stato facile“

L’esercizio del diritto di cronaca ma soprattutto di critica in questa città , direi difficilissimo. Alcuni anni fa, assieme ad un carissimo amico provammo, per evitare indici accusatorii diretti, a divertirci e a far divertire i lettori di un noto quindicinale locale, con una rubrica semiseria con piglio satirico chiamata “il Cappellaio Matto”, sull’onda del famoso paese delle meraviglie, che ben poteva essere Manfredonia. Iniziammo in sordina, con qualche aneddoto ma poi, pian piano, a furia di mettere sulla bilancia i tanti vizi di questa città, riuscimmo a spogliare fino a rendere nudi tanti sovrani malati di assolutismo. Ovviamente, come del resto era prevedibile, iniziarono ad abbattersi su di noi gli strali delle conventicole affinché la bolla mediatica di questa seguitissima pagina di giornale fu completamente svuotata, prima dei contenuti e poi delle stesse anime che all’interno di essa pulsavano.

Eravamo nel bel mezzo degli anni “90 e questa terra si preparava ad una svolta epocale, soprattutto nel personale politico, che comprese immediatamente quanto importante fosse la spinta della ”Informazione controllata” per proseguire nel proprio disegno di conquista. Una serie di riflessioni sul ruolo della stampa e sulla difficoltà di sostenere e mandare avanti imprese editoriali è alquanto necessario esprimerlo in un momento celebrativo, carissimo Giuseppe, perché comprendo e riconosco le difficoltà che si devono sopportare in un contesto abulico ed indifferente offerto dalla nostra comunità, nella quale gli investimenti attraverso la stampa e l’informazione, vengono fatti solamente per promuovere le gesta e le imprese del bullo di quartiere. Ecco che emerge, la logica di una informazione manipolata, complice, asservita, che si candida ad essere braccio armato di un potere conquistato con la menzogna.

“Non ricordo, carissimo Direttore, in questa città, giornali che abbiano avuto facile vita”

Non ricordo, carissimo Direttore, in questa città, giornali che abbiano avuto facile vita. Ricordo solamente la fine di tante iniziative bellissime, naufragate per mancanza di risorse. Come non ricordo, in questa città, giornalisti premiati con incarichi di rilievo per la loro capacità, per la loro professionalità, per la loro competenza o per merito. Ricordo solo ed esclusivamente “fedeli” ed asserviti scrivani o giocose prostitute “intellettuali”.

Non me ne vogliano gli amici, non me ne vogliano gli autori o gli editori. E’ questa la triste realtà di una comunità che, partorita elettoralmente 25 anni prima, si ritrova a dover vivere sulle rovine di un disastro pronosticato e preannunciato. Comunità, quella sipontina, che con suffragio indistinto ed irresponsabile, protrattosi negli anni, è stata complice di tanta iattura. Dove sta la verità, carissimo Giuseppe de Filippo? La si può trovare nel lavoro del giornalista? Sono ottimista, darei volentieri una risposta affermativa ma, la stampa libera deve assolutamente staccarsi dalla logica della caccia alle streghe che ha come unico obiettivo la repressione del dissenso.

La stampa libera deve evitare la manipolazione delle menti per evitare che tutto si conformi e si accodinzoli al pensiero unico . Solo se si riesce in questa titanica impresa, si potrà ancora parlare di giornalismo, quale professione che si orienta nel mare delle fonti e delle notizie dando a tutti la possibilità di senso critico, con la consapevolezza che libertà e verità richiedono impegno costante.

Auguri per questi 10 anni di libertà, auguri per i prossimi dieci anni di verità, carissimo StatoQuotidiano”.

A cura del dottor Vincenzo Di Staso,

Giornalista, cronista radiofonico e televisivo, opinionista sportivo e politico.