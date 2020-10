Foggia, 05 ottobre 2020 (21:38). Verso una nuova “terapia intensiva Covid” nell’ospedale “D’Avanzo” di Foggia, con realizzazione sostenuta da una donazione. Una donazione della Protezione Civile regionale per una somma di circa 1.500.000 euro per la sola strumentazione. E’ quanto appreso da StatoQuotidiano.it, con richiesta di conferma dei dati.

I lavori di modifica e di ristrutturazione, per rendere quello che era il reparto “MAR 3” (Malattie apparato respiratorio) una nuova e “iper-tecnologica” terapia intensiva COVID_19, sarebbero partiti da ieri. La nuova rianimazione prevede un allestimento dai 15 ai 19 posti letto in totale. Alla base dell’intervento, il numero crescente dei contagi giornalieri da Sars-CoV_19, che avrebbero destato preoccupazione nella Regione e nello specifico in Capitanata.

Come anticipato da StatoQuotidiano, oltre ad aver superato abbondantemente i 70 ricoveri Covid, nelle varie medicine infettive riaperte in tempi record tra strutture presenti nel policlinico Riuniti e l’ospedale D’Avanzo, a preoccupare gli addetti ai lavori parrebbe essere la richiesta di posti letto in terapia intensiva. Il tutto ricordando che gli attuali posti letto a disposizione sarebbero appena sufficienti ad arginare la seconda ondata pandemica (9 posti letto presso il Policlinico Riuniti, di cui 8 già occupati), con possibile riapertura di altri 5/6 posti letto individuati in quella che precedentemente era la sezione centro trapianti dello stesso nosocomio foggiano.

I 14/15 posti letto non dovrebbero essere sufficienti, ricordando che il picco di ricoveri registrato nei tre mesi (Marzo-Maggio 2020) aveva sfiorato circa 22/23 assistiti di terapia intensiva.

Al momento non si hanno notizie sul personale infermieristico, medico e non solo da inserire in una nuova struttura con nuovi posti letto di terapia intensiva. Personale che risulterebbe già carente sugli attuali posti letto a disposizione per il Policlinico Riuniti e per lo stesso ospedale D’Avanzo.

SCHEMA COSTI TERAPIA INTENSIVA (fonte Sito SIAARTI – Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva)

