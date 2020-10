E’ morto Idefix, l’ibis eremita che migrava “contromano”

(notizia.net) Era l’ibis che migrava “contromano”, l’unico tra decine di esemplari reintrodotti in natura dal progetto “Reason for hope” che invece di volare a nord per la stagione calda, puntava a sud verso il golfo del Gargano. Per cinque stagioni riproduttive Idefix ha trascorso un’estate “controcorrente” tra Manfredonia e Peschici, tornando a Orbetello in autonomia e al momento giusto mentre i suoi con specifici rientravano dai quartieri riproduttivi della Baviera. (fonte: notizia.net)