Foggia, libri e kit scuola gratuiti al Giannone Masi

Foggia, 05 ottobre 2020. Il “Giannone-Masi” di Foggia potrà utilizzare la somma di 50.750 euro per affiancare le famiglie degli studenti in condizioni economiche disagiate. L’Istituto Tecnico diretto dalla prof. Roberta Cassano ha infatti partecipato ad uno specifico avviso Pon per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Potranno essere acquistati e distribuiti agli alunni libri di testo, cartacei e digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES).

Nella sezione staccata di Candela, inoltre, per il terzo anno consecutivo il Giannone collabora con l’amministrazione comunale al progetto “A scuola con i libri”. Alcuni testi verranno infatti consegnati in comodato d’uso gratuito agli alunni del biennio.