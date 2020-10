Foggia, sventato furto di auto in viale 1° Maggio

Foggia, 05 ottobre 2020. Nella giornata di ieri, intorno alle ore 15:00, Agenti della Polizia di stato dell’Ufficio Volanti mentre transitavano in via Radice in direzione viale 1° Maggio hanno notato procedere a bassa velocità e in direzione opposta, un’autovettura Fiat Uno, seguita da uno scooter condotta da un conducente senza casco. Gli agenti insospettiti da tale atteggiamento hanno invertito la marcia per procedere al controllo. Il conducente dell’auto però, accortosi della manovra, in modo fulmineo ha abbandonato la vettura e salendo a bordo dello scooter, si è dato alla fuga insieme al complice. L’inseguimento che né è scaturito purtroppo non ha sortito esito positivo, infatti i fuggitivi scavalcando il marciapiedi sono riusciti a far perdere le proprie tracce. L’autovettura rinvenuta è risultata essere stata rubata poco prima nella stessa zona, pertanto, contattato il proprietario ne è rientrato subito in possesso.