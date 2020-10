Gita a San Giovanni Rotondo con Covid: 3 contagiati nell’Avellinese

“Sempre in ambito scolastico risultano positive due insegnanti, una residente nel nostro Comune e l’altra in provincia di Benevento. Le famiglie coinvolte sono state già tutte avvertite ed isolate. Da domani ci attiveremo per estendere ulteriormente i tamponi ad altre classi e alle famiglie delle persone risultate contagiate. Sempre in questo sabato di m…a, vi sono stati altri tre positivi derivanti da una gita di pellegrinaggio con autobus, effettuata in data 16 settembre a San Giovanni Rotondo. Anche per questi contagi si sta lavorando con i medici di base e l’Asl per monitorare gli altri che hanno preso parte alla gita. Io ho eseguito ieri il tampone ed e’ risultato negativo, cerco di isolarmi dalla mia famiglia per continuare a condurre le operazioni di screening e di monitoraggio. Siamo in un momento di difficoltà in cui serve la collaborazione di tutti”, ha scritto il sindaco.