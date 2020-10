Il Giro d’Italia a Manfredonia: orari e limitazioni del traffico stradale

Manfredonia, 5 OTT. 2020 – Il 103° giro d’italia prevede che la 8ª tappa e la tappa Manfredonia–Vieste (gargano) giro-E, con partenza dal porto turistico attraverserà il territorio comunale ed un traguardo volante in viale Miramare dove la carovana pubblicitaria che precede la corsa intratterrà il pubblico nei minuti precedenti il passaggio dei ciclisti.

Per il miglior successo agonistico-spettacolare ed a garanzia della libera viabilità dei corridori e degli automezzi al seguito, nonché per la incolumità degli abitanti

SABATO 10 OTTOBRE 2020

1. Dalle ore 10,00 alle ore 15,00 è vietata la fermata dei veicoli con sanzione accessoria della rimozione forzata;

2. Dalle ore 11:00 alle ore 15:00 è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli nelle strade e piazze sottoelencate:

a. S.S. 89 tratto dismesso dall’Anas dal bivio S.P. delle Saline fino a Via G. Di Vittorio;

b. Via G. Di Vittorio;

c. Viale A. Moro;

d. L.re del Sole;

e. Viale Kennedy;

f. L. re Nazario Sauro;

g. Piazzale Silvio Ferri;

h. Viale Miramare;

i. Via Dante Alighieri;

j. Via Gargano;

k. Area A. Cesarano adibita a parcheggio e area prospiciente l’ingresso del Porto Turistico.

DURANTE IL PASSAGGIO DEL CONVOGLIO PUBBLICITARIO E DEI CICLISTI:

– È vietato il transito dei veicoli in qualsiasi senso di marcia;

– È fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi sui tratti stradali interessati dal passaggio della carovana dei ciclisti;

– È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero confluiscono sui tratti stradali compresi nel percorso della gara di arrestarsi, rispettando le segnalazioni degli organi di polizia preposti alla vigilanza o del personale dell’ente organizzatore.

Nel porgere il benvenuto nella nostra città agli atleti delle squadre ed al team organizzatore, si invita tutta la cittadinanza ad una lieta giornata sportiva collaborando con il proprio senso di responsabilità al miglior successo dell’avvenimento.

Manfredonia 05 ottobre 2020

“LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (Piscitelli – Crea – Soloperto)”.