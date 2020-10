La poetessa di Manfredonia Tina Sequino, “una donna tra le nuvole”

Manfredonia, 5 OTT. 2020 – Tinnì (pseudonimo di Concetta) Sequino nata a Manfredonia e cresciuta a Napoli è una poetessa e scrittrice unica, capace di trasformare le difficoltà della vita, la bruttura della realtà e la drammaticità dei fatti e dei sentimenti in racconti fiabeschi, una sorta di cura per svuotare le angosce e le emozioni negative ma anche un modo per far capire e immedesimare il lettore, il quale, spera la scrittrice, possa alleggerirsi del proprio fardello e sentirsi meno solo nell’affrontare simili momenti. Iscritta alla Siae nel 1991 ha vinto numerosi premi di poesia tra cui il primo premio in vernacolo con la poesia “O Paravone” inoltre è l’ideatrice dell’”Angolo della Poesia” per un mensile cittadino. Una donna tra le nuvole, come si definisce, ma molto sensibile e attenta alle tematiche sociali come le difficoltà degli adolescenti nelle relazioni affettive, la dipendenza da stupefacenti, la violenza sulle donne di cui scrive per lo stesso mensile.

Fonte: tuttogolfo