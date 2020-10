La sfida di Claudia De Frias: succhi di benessere e qualità totale

TORREMAGGIORE (Fg) – Nasce a Torremaggiore SOVITA, una delle aziende più innovative nel campo del food e dell’agroalimentare pugliese. Nasce nel segno distintivo di una giovane donna imprenditrice, Claudia De Frias, che ha deciso di vincere una scommessa: prodotti rigorosamente “made in Puglia”, il 100% di salubrità e naturalezza, il concetto e la sostanza della qualità totale. “L’obiettivo aziendale è unire la natura al benessere attraverso la produzione di estratti di frutta e verdura freschi, per facilitarne l’aumento del consumo, importanti per la tutela della propria salute”, ha spiegato Claudia De Frias. L’azienda ha scelto come canali di vendita i punti d’incontro quali bar, palestre e negozi alimentari che pongono maggiore attenzione alla qualità dei prodotti e alle esigenze di benessere dei clienti; inoltre, è possibile ordinare i prodotti online, tramite sito internet o canali social, e riceverli direttamente a casa.

I succhi prodotti da SOVITA sono dei veri e propri estratti di benessere, “evitiamo la pastorizzazione ad alte temperature che riduce o azzera notevolmente molti nutrienti importanti per la salute e trattiamo il succo estratto dalla frutta fresca con l’innovativo processo ad alte pressioni, l’HPP, che avviene a freddo. Il risultato è un succo vivo che contiene la maggior parte delle vitamine, minerali ed enzimi del succo appena spremuto”.

FRUTTA E VERDURA PER TUTTI. I dati confermano che solo un italiano su 10 consuma le 5 porzioni di frutta e verdura che l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, indica come il quantitativo giornaliero necessario a rafforzare il nostro organismo consentendogli di assumere vitamine e nutrienti fondamentali per la salute.

I succhi prodotti dalla giovane imprenditrice di Torremaggiore, in ogni bottiglietta da 250ml, contengono i nutrienti essenziali di 650gr di frutta e verdura. Un vero e proprio “concentrato di salute” senza conservanti, acqua o zuccheri aggiunti. “Tutte le nostre produzioni sono combinazioni di frutta e verdura studiate da professionisti della salute per apportare il massimo livello di beneficio fisico: hanno un ridotto contenuto di zuccheri, un ottimo gusto, sono ricchi di nutrienti e tra le loro caratteristiche c’è un’altissima digeribilità. Per centrare l’obiettivo della qualità totale, produciamo artigianalmente i nostri succhi e selezioniamo la migliore materia prima privilegiando le produzioni locali. Abbiamo sviluppato con la nutrizionista Felicia Celozzi un programma depurativo di 10 giorni indicato per eliminare le tossine, perdere peso in modo naturale ed equilibrato e migliorare il benessere. Ecco il link di riferimento: https://SOVITA.it/pages/boxdepura”.

I COLORI DELLA SALUTE. Niente è stato lasciato al caso, nemmeno l’immagine grafica dei prodotti imbottigliati. Il marchio, il nome dei prodotti e la veste grafica delle bottiglie sono stati studiati per mettere in evidenza i colori assolutamente naturali dei succhi e il loro contenuto che è al 100% naturale. Un’immagine semplice e accattivante, allo stesso tempo, per incontrare il favore anche dei bambini e dei più giovani, vale a dire quella parte di popolazione che più ha bisogno di allontanarsi da abitudini alimentari scorrette e controproducenti per abbracciare uno stile di alimentazione più sana, fresca, genuina, orientata alla salute e al gusto. “Crediamo fortemente nel valore sociale oltre che imprenditoriale della nostra sfida e, soprattutto, dei nostri prodotti. Vogliamo essere un esempio e un modello anche per altri giovani e tante altre donne che abbiano il desiderio di diventare nostri partner per valorizzare le eccellenze e le produzioni del nostro territorio”, ha dichiarato Claudia De Frias.