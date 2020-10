Manfredonia, Commissione: emergenza Covid, prosecuzione interventi aiuto alla popolazione

“EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. DELIBERA G.R. PUGLIA

788/2020. INDIRIZZI”: con recente atto, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha deliberato di “proseguire negli interventi di aiuto alla popolazione, in connessione con i problemi socioeconomici derivanti dalla emergenza epidemiologica, come da precedenti disposizioni, anche in relazione ai fondi erogati dalla Regione Puglia di cui alla

deliberazione n. 788 del 28.05.2020 con la precisazione in attuazione della indicata

deliberazione regionale che il presente intervento deve essere destinato a nuclei familiari

con particolare fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica in corso

di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della

pandemia da Covid19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa

statale”.

Sono stati “incaricati gli uffici dei Servizi Sociali ed ogni altro ufficio competente di provvedere alla predisposizione ed approvazione degli atti necessari alla acquisizione delle istanze da parte dei soggetti e nuclei familiari in possesso dei requisiti innanzi previsti, compreso apposito avviso pubblico tenendo conto degli indirizzi riportati in premessa e qui richiamati, con le necessarie, o opportune indicazioni integrative e di dettaglio, apportate dagli uffici, utili per la redazione e approvazione dell’avviso e della presentazione delle istanze”.

Il Comune di Manfredonia “provvederà a trasmettere alla Regione Puglia i report

informativi sulle azioni svolte ai fine della implementazione di nuove misure in favore dei

cittadini pugliesi, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Regione stessa”.