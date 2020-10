Manfredonia, Covid: adeguamento spazi e aule didattiche, impegnati 310mila euro

Manfredonia, 05 ottobre 2020. “AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MANFREDONIA (FG)”: con recente determina del dirigente del 5° Settore “Lavori Pubblici e A. A.”, Ing. Giuseppe Di Tullo, sono stati approvati alcuni progetti esecutivi relativi agli interventi in oggetto.

E’ stato determinato di impegnare la spesa complessiva di € 310.000,00 al Cap. 6206 dell’Esercizio Finanziario 2020 con corrispondente imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile.

