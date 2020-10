Manfredonia, Covid: proseguiranno aiuti alla popolazione, anche grazie a donazioni privati

Manfredonia, 05 ottobre 2020. Con recente atto della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, è stato deliberato di proseguire negli interventi di aiuto alla popolazione, in connessione con i problemi socioeconomici derivanti dalla emergenza epidemiologica, come da precedenti disposizioni, anche in relazione ai fondi acquisiti tramite le donazioni pervenute al Comune di Manfredonia sul conto corrente appositamente istituito precisando che l’intervento deve essere destinato a minori di nuclei familiari con particolare fragilità sociali, con azioni di sostegno a minori in difficoltà socioeconomica o con disabilità, fornendo loro ausili didattici, anche sotto forma di banchi e sedie speciali, per i quali le risorse a disposizione sono fortemente insufficienti e altri strumenti didattici ed educativi in genere in grado di favorire l’azione educativa e di sostegno sociale nei loro confronti e dei nuclei familiari di appartenenza.

E’ stato deliberato di incaricare gli uffici dei Servizi Sociali predisporre ed approvare gli atti necessari alla attuazione dell’intervento individuando i soggetti e nuclei familiari in possesso dei requisiti innanzi previsti e formulando apposito piano di intervento attuativo degli indirizzi sopra riportati, tenuto conto del limite delle risorse disponibili.