INGEGNERE del suono e programmazione musicale, già affermato nel mondo dell’elettronica italiana, Giovanni La Tosa è arrivato alla ribalta del composito mondo musicale portato da un altro talento musicale sipontino: la cantautrice e violinista Her recente vincitrice del prestigioso festival “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty”, concorso nazionale sostenuto da Amnesty International Italia e dedicato alla musica emergente ispirata ai temi dei diritti umani. Un felice incontro artistico che ha valorizzato entrambi. La Tosa ha infatti curato i remix più avvincenti e originali dei successi di Her. Affermazioni straordinarie che hanno richiamato l’attenzione di altri musicisti e produttori del settore che in tanti si sono avvalsi della sua collaborazione tecnica.