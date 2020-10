Manfredonia, scuole chiuse per il Giro d’Italia

Manfredonia, 5 Ott. 2020 – “La Commissione Strordinaria con i poteri del Sindaco, premesso che per il giorno 10 Ottobre 2020 è prevista una tappa del Giro d’Italia, che attraverserà il territorio comunale; Considerato che dalle ore 11,00 sino al passaggio dell’ultimo corridore del Giro, le strade di interesse al transito del Giro D’Italia, saranno interdette alla circolazione stradale; Dato atto che sarà interdetta, di conseguenza, anche la circolazione degli autobus di linea urbana ed extraurbana; Considerato che l’orario di chiusura delle scuole cittadine ricade nella medesima fascia oraria e che tale circostanza potrebbe causare notevoli disagi sin ai docenti che agli studenti provenienti dai Comuni limitrofi; Attesa l’opportunità di adottare tutte le misure di sicurezza per garantire l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e assicurare al contempo la pubblica incolumittà di studenti e insegnanti; Ritenuta, pertanto, la necessità dì disporre la chiusura delle scuote statali e non statali di ogni ordine e grado per il giorno 10 ottobre 2020; Visto I’art 50 della Legge 267/2000;

ORDINA

La chiusura delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado nel giorno 10 ottobre 2020. La presente ordinanza è inviata per competenza ai CS AA di Foggia, ai Dirigenti Scolastici, all’Ufficio Tecnico Comunale e al Comando di Polizia Locale”.