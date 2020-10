Morte Carla Nespolo, cordoglio di Michele Galante

Bari, 05 ottobre 2020. L’on. Michele Galante, presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) della provincia di Foggia, ha diffuso una nota sulla scomparsa di Carla Nespolo, presidente nazionale dell’ANPI. Di seguito il testo.

“La scomparsa di Carla Nespolo è una perdita dolorosa per l’ANPI e per l’Italia. Con la sua forte passione politica e la sua grande generosità ha fatto vivere quotidianamente i valori dell’antifascismo, della democrazia, della libertà, dell’uguaglianza di genere e di razza, indicando l’esigenza di una nuova umanità. L’ANPI di Capitanata piange una grande dirigente, sempre vicina alle organizzazioni territoriali, la cui cifra è stata la gentilezza, la disponibilità a confrontarsi, l’intelligenza politica. Ciao, Presidente. Non ti dimenticheremo.”

Michele Galante