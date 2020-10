Foggia, 05 ottobre 2020. Omicidio Silvestri: come anticipato da L’Attacco, e confermato a StatoQuotidiano, condanna all’ergastolo per Matteo Lombardi (foto in copertina di StatoQuotidiano, ph enzo maizzi), a giudizio a Foggia con Antonio Zino (condannato a 3 anni).

Come anticipato da Statoquotidiano, stamani era attesa un’udienza “fiume”, in Corte d’Assise, nell’ambito del procedimento penale a carico del 48enne Lombardi, e del 39enne Antonio Zino, arrestati la mattina del 17 aprile 2019 – dai militari dell’Arma – , in seguito alle indagini relative all’omicidio di Giuseppe Silvestri, avvenuto alle ore 5, probabilmente “ore 4.45”, del 21 marzo 2017, lungo la via Panoramica di Monte Sant’Angelo (Fg).

L’accusa. “Zino rispondeva di favoreggiamento semplice, Lombardi di omicidio”. Come ricordato, i due imputati – per l’accusa facenti parte “del gruppo criminale Ricucci-Lombardi” -, sono stati accusati rispettivamente di “omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione d’arma” (Lombardi) e di “favoreggiamento personale” (Zino). Le indagini relative ai 2 arresti erano state svolte dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia e coordinate dalla D.D.A. di Bari (pm Giuseppe Gatti, Ettore Cardinali e Luciana Silvestris, con il procuratore aggiunto Francesco Giannella).

La richiesta. Da raccolta dati, era stata chiesta la condanna solo a un segmento della condotta di Zino, ritenendo non utilizzabili le dichiarazioni auto-accusatorie. Pertanto, le richieste sono state ergastolo a Lombardi e 4 anni esclusa la condotta della falsa testimonianza per Zino.

L’udienza del 5 ottobre 2020. Nell’udienza odierna, era prevista la discussione di tutte le parti interessate al procedimento (Pm, parti civili, e difensori degli imputati). Il collegio difensivo è stato composto da: l’avv. Innocenza Starace per Zino, gli avv.ti F. Santangelo e Pietro Schiavone per Lombardi.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it