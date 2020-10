“Open”: a Manfredonia parata di stelle del tennis nazionale (video)

Manfredonia, 05 ottobre 2020. Parata di stelle a Manfredonia, grazie al torneo nazionale di tennis “Open”, svoltosi in questi giorni negli impianti della polisportiva “Salvemini”. Si tratta di una rilevante manifestazione sportiva tennistica, organizzata dalla “New TC Salvemini”.

La società. Nata nel 2018, la New TC Salvemini può contare sulla professionalità di un gruppo di amici appassionati di tennis, capaci di riorganizzare su solide basi il circolo tennis per farlo diventare un fiore all’occhiello per lo sport a Manfredonia. In effetti, questa nuova compagine societaria ha letteralmente rivoluzionato la struttura, che allo stato vanta sei campi (due in terra battuta, tre in sintetico e uno in Mateco) perfettamente funzionanti. La scuola tennis rappresenta il fiore all’occhiello del circolo: il punto di riferimento dei giovani tennisti è il maestro nazionale Silvio Laforgia, che in passato ha formato atleti del calibro di Martina Zerulo e Gianluca Piccoli.

Ciliegina sulla torta, l’organizzazione del torneo nazionale “Open Italia”, manifestazione che da lustro alla nostra città, come evidenziato dall’organizzatore Domenico Castriotta “Questa prima edizione del torneo open, rappresenta un grande passo in avanti: ospitare una manifestazione di questo livello è fondamentale per migliorare la nostra organizzazione e rendere il nostro circolo all’altezza dei giocatori e delle giocatrici professioniste”.

Il torneo ha visto esibirsi stelle del tennis senza precedenti, un livello tecnico nei tabelloni che non ha nulla da invidiare ad un torneo internazionale. Una dieci giorni senza precedenti per il “New Tennis Club Salvemini” per la perfetta riuscita della manifestazione tennistica con un montepremi di 2500 euro diviso tra i tabelloni open e 3ª categoria maschili e femminili che ha visto la partecipazione di 72 tennisti e 17 tenniste provenienti da tutta Italia ma anche da altre nazioni, nel rispetto assoluto della normativa anti covid.

SFIDE STELLARI NEI TABELLONI OPEN

Il primo favorito del seeding nel maschile era Hernan Casanova: il 26enne, attualmente n.372 del ranking ATP. Dall’altro lato del tabellone il siciliano Omar Giacalone, già protagonista di numerosi tornei open in Puglia e con un best ranking Atp n.327 in carriera (14 settembre 2015). Tanta qualità anche nella parte centrale: Franco Agamenone, argentino trapiantato in Puglia e finalista dell’ultima edizione dei campionati italiani di seconda categoria. Il pugliese Giuseppe Tresca, classifica 2.2 e vincitore di cinque tornei open tra Puglia e Basilicata, testa di serie numero quattro. Presenti anche Davide Pontoglio (2.2), Niccolò Catini (2.3), Giovanni Calvano (2.3) e Antonio Mazzeo (2.4).

Spettacolo assicurato anche nel femminile con Anne Schaefer, best ranking WTA n.161 e vincitrice di 21 titoli ITF in carriera, prima testa di serie. Seguono la colombiana Carol Yuliana Lizarazo Antolinez (2.3), l’argentina Rocio Daniela Merlo (2.4) e la romena Gabriela Duca (2.6).

Occhi puntati sui giocatori locali nei tabelloni di terza categoria: Simone Vitulano (3.1) che ha cercato di portare a casa il titolo nel circolo della sua città, stesso discorso per le sorelle Greta (3.1) e Blanca (3.3) Tedeschi.

Domenica, si sono disputate le finali che hanno determinato i vincitori: Hernan Casanova, vincitore dell’Open maschile, a seguito del ritiro dell’avversario Franco Agamenone che ha dovuto abbandonare il match a causa di uno stiramento, mentre la colombiana Yuliana Lizarazo ha vinto l’Open femminile battendo in finale 6-1 6-0 la rumena Gabriela Duca.

Nel torneo di Terza Categoria maschile, la vittoria è stata conseguita da Simone Vitulano, mentre nella Terza categoria femminile la vittoria è andata a Blanca Tedeschi sulla sorella Greta Tedeschi, tutti giovani promesse del tennis locale che stanno facendo parlare un gran bene delle loro attività.

Antonio Castriotta