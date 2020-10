Pestarono a sangue marito e moglie: due arresti per rapina, anche foggiano

(corrieredellumbria) I carabinieri di Todi hanno arrestato due ragazzi, un italiano e un albanese, quest’ultimo residente in provincia di Foggia, ritenuti responsabili della rapina consumata a Deruta il 18 luglio 2020. Rapina che aveva destato grande preoccupazione nella comunità derutese per le sue modalità, poiché i malviventi si erano introdotti nell’abitazione in presenza dei proprietari che furono sequestrati e malmenati. I due, per farsi consegnare gli oggetti preziosi e indicare la collocazione della cassaforte, oltre a minacciare la coppia con un coltello e una pistola, picchiarono violentemente i coniugi, immobilizzandoli, utilizzando corde di plastica. Ora dovranno rispondere dei reati di rapina, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, porto illegale di arma bianca e detenzione illegale di una pistola. Attualmente si trovano nelle case circondariali di Perugia e Foggia. Per lo stesso episodio è già in carcere un perugino di 40 anni. (fonte corrieredellumbria)