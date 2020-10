Pitta: “E’ la vittoria di un percorso di 6 anni, sarò il sindaco di tutti”

Foggia, 05 ottobre 2020. Giuseppe Pitta è il nuovo sindaco di Lucera con il 58,13% contro il 41,87% di Abate. Il candidato, erede del civismo inaugurato da Antonio Tutolo, Pitta-Abate, il civismo “storico” di Lucera alla prova del ballottaggio vince con le 6 liste caratterizzate, fra le altre, proprio dalla presenza di quella che porta il nome di Tutolo e La Pagnotta, storico movimento che ha cambiato le sorti politiche della città dal 2014. “E’ stata una campagna lunga e difficile- commenta il sindaco- ma questa è stata la vittoria di un percorso cominciato nel 2014. La città ci ha premiato per la nostra coerenza e compattezza, perché abbiamo cambiato il modo di fare politica a Lucera”.

Appena terminato lo scrutinio, ha già avuto modo di incontrare il suo avversario Fabrizio Abate. “Gli ho detto che sarò il sindaco di tutti e cercherò collaborazione”. Giuseppe Pitta è il nuovo sindaco di Lucera con il 58%, Abate al 42%Come primo cittadino, da subito, si occuperà prima di “cosa serve alla città, dato che manchiamo da qualche mese”, cioè dal 23 luglio quando Tutolo si è dimesso. Il tempo di preparare le liste per le comunali contemporaneamente alle regionali, ed eccolo qui, il sindaco che riconferma il percorso dei 6 anni precedenti: “Ma poi bisogna pensare al viale Castello, all’efficienza degli uffici e dei servizi, bisogna ripartire”.

L’ex sindaco e neoconsigliere regionale Tutolo – che nell’ultimo venerdì disponibile per la campagna elettorale ha severamente bacchettato i partiti e i politici in comizio (c’era stato Boccia il giorno prima)- si dice “felice perché è il sindaco per il quale mi sono schierato”. Siccome le liste di Abate erano formate da Pd, Itc e una civica, la domanda è se la sconfitta sia quella dei partiti: “Diciamo di sì, è da un po’ che i partiti perdono a Lucera. In ogni caso mi auguro che si collabori insieme mettendo da parte le divisioni, mi auguro un’opposizione costruttiva per le soluzioni ai problemi”.

Fabrizio Abate, che ha perso la sfida, confronta il risultato del primo turno (8mila a 3mila voti) con quello odierno (6.800 voti contro 4.800): “Abbiamo eroso altro consenso, non hanno vinto al primo turno con il premio di maggioranza, siamo risusciti ad arrivare secondi su 6 candidati. Sono dispiaciuto per il risultato, credo che il sindaco debba essere completamente autonomo rispetto a tutto il resto, c’è sempre comunque l’ombra di Tutolo dietro di lui. Gli elettori hanno scelto la continuità”.

La composizione del prossimo consiglio comunale a Lucera sarà di 15 consiglieri di maggioranza (compreso il sindaco) e 10 di minoranza. Resta ancora qualche incertezza per dei resti con cui potrebbe scattare un altro seggio, da decidere a chi assegnare. Quindi: 14 consiglieri civici in rappresentanza delle 6 liste di Pitta in maggioranza.

All’opposizione andranno 3 seggi per il Pd, 1 al candidato sindaco Abate della civica “Siamo Lucera”, 1 a Italia in Comune, 1 a Forza Italia, 2 alle liste di De Sabato, candidato sindaco del centrodestra, 2 a Francesco Di Battista, candidato sindaco di “Uniti per Lucera” e “Lucera 2.0”. Nessun seggio per M5s, Lega e Fratelli d’Italia.

Paola Lucino, 5 ottobre 2020