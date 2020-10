(laleggepertutti) Prima di sapere quando cadono in prescrizione le multe è bene conoscere l’iter che tali sanzioni fanno dal momento della loro emissione fino a quando si trasformano in cartelle esattoriali. Per ognuna di queste fasi, infatti, c’è un termine da rispettare, scaduto il quale la sanzione stessa non può più essere riscossa.

Partiamo dall’origine. Una volta elevato il verbale, questo deve essere consegnato immediatamente al trasgressore. Ma ciò non avviene sempre (si pensi a un accertamento effettuato con autovelox o con T-red posto sopra il semaforo). Sicché, quando la cosiddetta “contestazione immediata” non è possibile si passa alla contestazione differita, ossia alla spedizione della multa presso la residenza del titolare dell’auto. Tale notifica deve avvenire entro massimo 90 giorni dal giorno dell’infrazione e non da quello (verosimilmente successivo) in cui la stessa è stata accertata presso l’ufficio della polizia e lì è stato compilato il verbale