Giuseppe Pitta è il nuovo sindaco di Lucera con il 58%, Abate al 42%

Foggia, 05 ottobre 2020. In corso lo scrutinio per il ballottaggio a Lucera fra Giuseppe Pitta e Fabrizio Abate. Sono stati scrutinati poco più di 9mila voti. L’affluenza al secondo turno è stata del 42,77%. Al momento è in vantaggio Pitta al 58% rispetto all’avversario Abate al 42%. Il primo candidato sindaco è sostenuto dalle liste Pitta Sindaco, Agricoltori per Lucera, La Pagnotta, Lista Tutolo, Polis Futura e Lucera al centro. Risultato del primo turno 46,98%.

Fabrizio Abate è sostenuto da Pd, Italia in Comune la civica “Siamo Lucera”, 19,37% il risultato del primo turno.