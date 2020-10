Tour a piedi “Manfredonia-Vieste” di un gruppo di podisti sipontini

Manfredonia, 05 ottobre 2020. Un gruppo di podisti di Manfredonia organizzati sotto il nome di “Happy Walkers” , che conta attualmente il numero di 109 iscritti, ha percorso a piedi il lungo tratto Manfredonia-Vieste, utilizzando gli antichi sentieri garganici. I partecipanti, 18 podisti (uomini e donne), ben attrezzati e forniti di lampade da testa per il cammino notturno, sono partiti domenica 4 ottobre 2020 alle 3,15 dal Bar Pace (zona Monticchio). Arrivati al bivio di Macchia-Monte S.Angelo, hanno proseguito per l’antico sentiero denominato “Scannamugghjere” (Scannamugliera).

Quest’antica mulattiera, un tempo veniva utilizzata dai pellegrini, che dalla stupenda piana di Macchia (deturpata alla fine degli anni ’60 dall’infausto insediamento del Petrolchimico), si recavano per devozione alla Grotta di S.Michele Arcangelo a Monte S.Angelo. Dopo l’arrivo alle ore 5 a Monte S.Angelo e breve ristoro in un bar, il gruppo è sceso per la Valle di Carbonara ed ha proseguito il cammino per la Foresta Umbra, percorrendo sempre a piedi l’antico tratturo garganico dei pellegrini. Le valenti podiste e i bravi podisti di Manfredonia, guidati dalla signora Mariella Cinque, nominata per l’occasione capo gruppo, alle 12,30 sono arrivati alla Foresta Umbra, dove hanno tenuto un bivacco a sacco. Rifocillati, hanno ripreso il lungo e impegnativo camminamento per Vieste, dove i nostri sportivi hanno concluso raggianti il tour della giornata a piedi, come da programma, verso le ore 17,30. Da Vieste, dopo i festeggiamenti e foto ricordo, i camminatori, orgogliosi e soddisfatti per la bella giornata trascorsa, sono tornati a tarda sera in autobus a Manfredonia.

Il gruppo dei podisti di Manfredonia “Happy Walker”, ha già in passato, organizzato altre manifestazioni di camminamenti non solo nel nostro territorio, ma anche in altre località. L’invito che faccio alle nostre amiche podiste e amici podisti, e a tutti quelli che amano questa disciplina sportiva, è di continuate a praticare questo bellissimo sport. Prima di tutto, perché ti mantiene in una eccellente forma fisica e poi perché ti da la possibilità di conoscere a pieno il nostro territorio e in particolare quello garganico in tutta la sua bellezza e il suo fascino naturalistico, percorrendo antichi sentieri, molti dei quali in disuso.

Hanno partecipato al tour a piedi, con percorso “Manfredonia-Monte S.Angelo-Foresta Umbra-Vieste” i podisti: Mariella Cinque, capogruppo; Michele Libergoli, Damiana Cinque, Cosimo Di Candia, Lucia Di Candia, Rosa Rignanese, Antonio Notarangelo, Raffaele La Torre, Sergio Angelillis; Peppino Stanca, Antonio Trombetta; Sandra Bisceglia; Matteo D’Antuono; Giuseppe Muscettola; Michele Muscettola, Tommaso Di Sisto; Natalia d’Antuono, Patrizia Armillotta. Voglio solo ricordare, per la storia, che negli anni ’60, noi ragazzi dell’Aziona Cattolica San Michele di Manfredonia, guidati dal parroco della chiesa di S.Michele Arcangelo, don Michele Ciccone e dal vice-parroco don Nicola Ferrara, abbiamo spesso organizzato giornate di gite e di camminamenti che vale la pena ricordare: Manfredonia-Abbazia di Pulsano; Manfredonia-Abbazia di Pulsano-Monte S.Angelo alla grotta di S.Michele; gita-camminamento nel mese di maggio per l’Abbazia di Monte Sacro a Mattinata (facendo un percorso a piedi nella vegetazione impervia, aiutati da due pastori di Mattinata, amici di don Michele, armati di asce e bastoni utilizzati per tagliare arbusti e per cacciare le numerose serpi nere che infestavano i rovi); gita a piedi a Monte Saraceno percorrendo l’antica strada per Mattinata e altre interessanti escursioni, trascorrendo giornate indimenticabili. Come vedete, signori, la storia si ripete, con i brillanti podisti e le intrepide podiste di Manfredonia dei nostri tempi.

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 05 ottobre 2020

