Bordo: “Vittoria netta del PD anche in provincia di Foggia”

Complimenti anche a Francesco Bonito. A Cerignola non era per niente semplice, per le divisioni nel centrosinistra, arrivare al ballottaggio. Adesso avanti per vincere al secondo turno. Cerignola merita un’amministrazione nuova e di persone per bene. Auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti. Sono pronto, come sempre, a lavorare con loro, fianco a fianco, nell’interesse e per il bene del nostro territorio”.