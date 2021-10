STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 05 ottobre 2021. “Tanto vinciamo noi” è stata la frase che Franco Metta ha pronunciato spesso a chiusura dei suoi interventi elettorali. Ed è stato così, dimostrando anche un personale appeal nei voti ottenuti rispetto a quelli di lista della coalizione.

La campagna elettorale prosegue verso il 17-18 ottobre mettendo di fronte, direttamente, quelli che, sin da subito, si sono dimostrati gli avversari più agguerriti, cioè Franco Metta e Francesco Bonito. L’avvocato ha giocato bene la sua campagna elettorale non solo comunicativamente ma anche in attacco o in difesa laddove era necessario farlo. Bonito ha strappato a Sgarro il podio del ballottaggio grazie ai 400 voti del M5s dentro un centrosinistra diviso, con il Pd al 9,22% rispetto al 17,95% del 2015. Da considerare, comunque, i risultati di “Con”, alla prima prova elettorale delle comunali con il 4,27% e Senso Civico al 3,20%. Il secondo turno è un’altra partita con le sue fisiologiche oscillazioni.

Strabiliante successo personale di Sgarro che con la sua lista da sindaco sfiora il 13%, il resto non supera le 3 cifre.

Sconfitta per Giannatempo e per il centrodestra, che riguarda anche il crollo di Fi all’1,77% (11,8% nel 2015), il risultato della Lega che non supera il 3% e quello esiguo dell’Udc. Meglio per Fdi e la lista personale del sindaco quasi, ciascuna, al 7%, motivo per cui, probabilmente, si è rigiocata la medesima carta della sua candidatura a Cerignola.

In nessun comune si è candidato un sindaco grillino appoggiato dal Pd, si è verificato sempre il contrario, persino alcuni storici consiglieri comunali pentastellati a S. Marco e a Vieste non sono scesi direttamente in campo, un caso che lascia perplessi i loro stessi attivisti. A Cerignola nel 2015 il Movimento era al 3%, è sceso a 1,9%. A S. Nicandro, dal 2018, prende un punto in più ed arriva al 9,4%, a S. Marco in Lamis nel 2016 superava il 15% con un proprio nome alla fascia tricolore, nel 2021 si ripresenta sotto altre sigle, sebbene concordate con la dirigenza nazionale. Il M5s risulta ancillare rispetto alle formazioni di centrosinistra in campo, dà il suo supporto come può e fa scendere in campo i big della Regione o nazionali come appena avvenuto durante la campagna elettorale. In 5 anni ci si aspettava un’evoluzione e un radicamento più incisivi, soprattutto dopo l’ondata del 2018 alle politiche, con percentuali oltre il 50%.

Alla Lega va Lesina, terra eletta da Salvini e da Casanova, con la vittoria di Primiano Di Mauro, vicecoordinatore provinciale del partito. Nel novero del centrodestra anche Candela, che sceglie nuovamente Nicola Gatta, presidente della Provincia.

A San Marco in Lamis si riconferma Merla, sindaco del Pd, in modo non scontato visti gli avversari “da sinistra” e il superamento del 20% da parte della seconda classificata, lista “L’amiamo”, e quella di Tiziano Paragone, in accordo con il M5s. “CivilMenti”, formata dalla Lega, arriva al 5.86%, dopo i centristi di Angelo Cera quasi al 20%.

Vince nettamente al primo turno Matteo Vocale a S. Nicandro, con una buona affluenza alle urne rispetto al 2018 quando fu eletto il compianto medico Costantino Ciavarella. Su Vocale hanno puntato il Pd (il 25% ottenuto dal partito non si vedeva da un po’) il M5s e anche ex rappresentanti del centrodestra che hanno seguito il progetto.

Sono stati beffati i pronostici degli avversari che speravano, com’è naturale, nel ballottaggio, per unire i voti di Berardi con quelli di Vincenzo Marinacci. La parte rilevante della coalizione l’hanno svolta i centristi dell’Udc e del Cdu, storico partito di appartenenza di Marinacci senior, che ha tentato di rivitalizzare una Forza Italia ridotta a brandelli da svariati addii. Fdi si ritaglia il suo spazio con il 6% (vedi Cerignola) più o meno come “Sud in testa”, il partito di Caroppo alla prova delle comunali per la prima volta nel paese garganico.

A cura di Paola Lucino, 5 ottobre 2021