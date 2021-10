Foggia. A 74 anni, Sdengo è cambiato?

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 05 ottobre 2021. Erano gli anni in cui una squadra a tinte rossonere era capace di divertire e segnare un’evoluzione importante come poche altre nella storia del calcio italiano.

Il calcio totale di Zeman, divenuto come punto di riferimento e di ispirazione per tanti mister o aspiranti tali in Italia ma anche d’Oltralpe, che provavano a capirne i segreti, vedendo e rivedendo più volte le immagini di Zemanlandia, con un team ricco di individualità che si sarebbero poi consacrate.

Il Foggia dei “Miracoli” di Don Pasquale Casillo e del trio delle meraviglie, ma soprattutto di quel giovane tecnico boemo che avrebbe saputo esaltare ed essere divisivo tra tutti gli appassionati sportivi.

Il nuovo che avanzava, dove la miglior difesa era l’attacco, con le gare che si vincevano segnando un gol in più e non subendone uno in meno.

Quella di oggi è il Foggia di Canonico, una squadra giovane che per larghi tratti, mantiene il credo zemaniano. La pressione e l’aggressività nella metà campo avversaria sono dei must inderogabili. Una squadra che contro le difese schierate, utilizza per sfondare, spesso le catene costituite da terzino, interno ed ala, per rifinire e finalizzare.

A 74 anni il Maestro cerca ancora di plasmare una sua nuova creatura di ultima generazione, inculcando nei suoi ragazzi il suo collaudato sistema di gioco 4-3-3, visto come l’ideale modulo per l’occupazione in ampiezza di tutto il terreno per destinazione e per la composizione “naturale” di figure triangolare che vengono a formarsi tra gli elementi in campo. La mentalità e la voglia di insegnare ai suoi giovani allievi che “la squadra deve imparare a leggere bene l’avversario e a giocare per vincere senza accontentarsi” resta intatta ma l’attenzione difensiva è più curata.

Le prime 7 giornate di campionato hanno registrato solo 6 gol al passivo, e mai punteggi altisonanti come un famosissimo 2-8 o in roboante 5-4. Il modello a cui aspirare è ben presente, la piazza ha il calore di sempre e la stessa fame di calcio di allora.

Dopo le ultime prestazioni e le migliorie apprezzate la strada sembra essere quella giusta, per volare come da programmi in primavera, quando i concetti e gli schemi di gioco saranno assimilati e la condizione tecnico-atletica sarà ottimale.

A cura di Antonio Monaco, Foggia 05 ottobre 2021