Forte tornado a Catania: feriti e danni alle case

Statoquotodiano.it, 5 ottobre 2021. (Agi.it) Un “forte tornado”, seguito da pioggia e grandine, si e’ abbattuto prima delle 15.30, nel centro storico di Catania, causando seri danni anche nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Lo riferisce il Comune di Catania sulla sua pagina Fb: “Segnalata la presenza di feriti”.

Diversi gli alberi sradicati. Sono caduti anche alcuni lampioni. Circonvallazione in tilt per diversi alberi caduti sul selciato. Il fenomeno atmosferico, seppure in attenuazione, e’ ancora in corso. “Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d’urgenza“, viene spiegato. (Agi.it)

