Il maltempo si sposta verso la Puglia, rischio fenomeni violenti

Foggia, 05/10/2021 – (meteoweb) Dopo il maltempo intenso e anche le alluvioni che, come da previsione, hanno colpito duramente alcune regioni settentrionali, per la giornata odierna il maltempo più intenso si sposterà verso il Sud.

Naturalmente nubi e precipitazioni continueranno a essere presenti su alcuni settori settentrionali, tuttavia su queste aree, per il momento, i contrasti termici verticali si sono un po’ affievoliti, per cui le precipitazioni saranno moderate e solo localmente di forte intensità. Contrasti termici più accesi, invece, verso le regioni meridionali, dove sostanzialmente si scontreranno in maniera più incisiva correnti umide e più fresche occidentali con aria più mite preesistente.

Più nel dettaglio, le previsioni meteo computano l’azione di un esteso fronte temporalesco dal Canale di Sicilia, attraverso il basso Tirreno verso la Campania, Nord Puglia, Molise, con rovesci e temporali diffusi, spesso anche forti o localmente violenti, in particolare su Ovest Campania. Per le ore pomeridiane, fenomeni ancora forti sulla Campania centro-meridionale, soprattutto tra Centro Sud Avellinese e Salernitano, qui localmente anche violenti; altre piogge sparse su Ovest Campania in genere, più irregolari e localizzate sulla Campania interna, diffuse verso la Sicilia, forti tra Trapanese e Palermitano occidentale, locali rovesci irregolari tra la Puglia, la Lucania e la Calabria. (meteoweb)