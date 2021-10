J.LO & Jungle dress Versace: accordo perfetto

Piu’ di un vestito un vero e proprio oggetto di culto. La cantante torna a indossare il jungle dress che nel 2000 cambiò la sua storia.

Non un abito qualunque ma un abito che ha addirittura una pagina Wikipedia tutta per sé. Si chiama “Green Versace dress of Jennifer Lopez” e racconta la storia del “jungle dress” indossato dalla cantante ai Grammy Award del 23 dicembre del 2000.

Da allora, sono passati quasi venti anni, il destino di J.Lo, quello dell’abito verde e di Versace si sono abbracciati nel momento in cui la super star lo ha rindossato nello splendore dei suoi 50 anni.

Disegnato da Donatella Versace è un vestito in chiffon di seta trasparente con maniche lunghe, apertura sulla schiena e scollatura profondissima fermata da una spilla all’altezza dell’ombelico ed è decorato con una fantasia di palme tropical.

E’con J.Lo che entra nella storia: viene nominato “dress of the the year 2000” dal Fashion Museum e la cantante riceve il Vogue Fashion Award, a consegnarlo è Donatella Versace. Quello che era solamente un abito (nel 2000 aveva un valore di 15mila dollari) oggi è un pezzo del Grammy Museum di Los Angeles.

Un passaggio memorabile della storia del marchio e della moda che si rivela, con jungle dress , una combinazione perfetta di bellezza, sartoria e carisma.

A cura di Barbara Starace, 05 ottobre 2021