Manfredonia, candidato sindaco Prencipe “Sostenere il Teatro Dalla”

È sotto gli occhi di tutti come l’investimento di un’impresa privata all’interno di un bene pubblico ha trasformato un contenitore in uno spazio attrezzato, polo di ricerca e innovazione teatrale, regionale e nazionale, organizzando una proposta culturale originale e ampia anche facendo a meno del sostegno finanziario pubblico dell’Amministrazione comunale e convogliando su quello spazio finanziamenti regionali, ministeriali, europei.

Il programma che ho in mente e sto elaborando con il contributo di tanti punta ad accompagnare e facilitare il progetto di valorizzazione del Dalla costruendo un’offerta culturale permanente e ottimizzando gli spazi. Non dovendo occuparsi direttamente del funzionamento della struttura, il Comune potrà permettersi di investire per:

– agevolare l’utilizzo dello spazio da parte delle compagnie amatoriali della città, delle Scuole e delle associazioni che ne facciano richiesta, attraverso lo stanziamento di risorse specificatamente dedicate;

– favorire la produzione artistica del territorio;

– puntare alla valorizzazione della città di Manfredonia anche attraverso la Cultura, intensificando l’investimento sul Consorzio

Teatro Pubblico Pugliese (investimento che dal 2018 è limitato alla sola quota associativa del Comune, senza compartecipazione alla Stagione di Prosa);

– sviluppare maggiore competenza nell’intercettazione di investimenti regionali, statali ed europei dedicati alla cultura e allo spettacolo dal vivo e garantire l’effettiva attuazione dei progetti.