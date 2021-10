“Primo consigliere comunale in Provincia di Foggia per Gioventù Nazionale”

Foggia, 05 ottobre 2021. Il movimento giovanile esprime il primo consigliere comunale in Provincia di Foggia Grande soddisfazione e gioia per Gioventù Nazionale movimento giovanile di Fratelli d’Italia, per gli ottimi risultati alle elezioni amministrative che hanno visto i propri militanti candidati al consiglio comunale in due comuni della Provincia di Foggia.

Ad Ascoli Satriano sontuosa affermazione di Giuseppe Frisiello, 18 anni il quale con 141 voti risulta il più suffragato dei consiglieri all’opposizione, nonché sarà il consigliere comunale più giovane in Italia. Un risultato storico che riempie d’orgoglio il movimento il quale può fregiarsi del primo consigliere comunale appartenente a Gioventù Nazionale in Provincia di Foggia.

Sfiorata l’impresa, ma ugualmente eclatante è stata la performance a San Nicandro Garganico, di Carmela Di Lella con 115 voti risultata la prima dei non eletti in una tornata elettorale a dir poco travagliata per la coalizione di centro-destra che ha visto la sconfitta del candidato Marinacci a favore di Matteo Vocale candidato appartenente alla coalizione di centro-sinistra.

Felice ed orgoglioso il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Mario Giampietro: “Congratulazioni a Giuseppe, un ragazzo serio e preparato. Inoltre questa elezione è da record, perché a quanto ci risulta, Giuseppe Frisiello, è il consigliere comunale più giovane d’Italia, e questo dà ancora più risalto ad un risultato bellissimo e storico. Complimenti anche a Carmela di Lella che con 115 voti risulta la prima dei non eletti, conseguendo un ottimo risultato. A lei e a tutto coordinamento cittadino di San Nicandro il mio plauso per il lavoro svolto. Questo risultato straordinario, dimostra che Gioventù Nazionale non è soltanto militanza ma anche organizzazione e risultati elettorali.