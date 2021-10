Rotice: “Rinuncio a stipendio per 5 anni: destinati a famiglie fragili”

Quello dell’Amministratore pubblico, soprattuto nei momenti di difficoltà come questo, dev’essere svolto con passione, con spirito di servizio, perchè ci credi e non deve diventare un mestiere. L’obiettivo della coalizione che guido ha un solo obiettivo: far ripartire e crescere Manfredonia. C’è un patto fatto sui temi e sulle soluzioni e non su millantanti voti e spartizioni di poltrone.