Traffico in tilt in via Napoli invasa dall’acqua, disagio per accesso a Riuniti e scuole

Grave disagio stamattina in via Napoli invasa dall’acqua a causa della rottura di un tubo. È andato in tilt il traffico lungo un’arteria nevralgica per l’accesso all’ospedale e a due scuole che si trovano in zona, sul posto sono arrivati i vigili urbani e i vigili del fuoco.

La strada è stata già oggetto di attenzioni da parte di alcuni cittadini che segnalavano la presenza di radici degli alberi che rendono difficile il transito dei motorini e che, in prossimità dello spartitraffico, vedono restringersi la propria corsia.