Zucchero sul Gargano con cena in spiaggia: “Un posto incantevole questa Rodi Garganico”

Rodi Garganico, 05 ottobre 2021 – Una cena al calar del sole e a pochi passi dal mare, sulla spiaggia di Rodi Garganico presso il Lido Propulsione beach.

Un momento da non perdere per il cantautore Zucchero Fornaciari, che ieri sera ha scelto di fare tappa sul Gargano prima di scendere e dirigersi verso il Salento, ad Otranto, dove questa sera ci sarà il suo concerto per il tour Zucchero Sugar Fornaciari.

Al titolare del Lido, Zucchero ha espresso l’ammirazione per questi luoghi: “un posto incantevole questa Rodi Garganico“.

Articolo di Valerio Agricola. Foto della pagina facebook: Propulsione beach