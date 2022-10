“Bonus trasporti” off limits per Ferrovie del Gargano?

FOGGIA, 05/10/2022 – “La nota azienda di trasporti, Ferrovie del Gargano, all’avanguardia per servizi innovativi in campo Social si arena di fronte all’erogazione agli utenti del Bonus trasporti.

Da almeno 2 mesi studenti di scuola secondaria, universitari e pendolari vari cercano di ottenere dalla biglietteria di Ferrovie del Gargano l’applicazione del Bonus trasporti ma sembrerebbe invano. Problemi tecnici e disservizi vari avrebbero lasciato l’amaro in bocca a centinaia di studenti e lavoratori che non riescono ad ottenere i benefici previsti dal bonus. Per questo motivo sui social si è attivato un comitato spontaneo di pendolari residenti da Castelluccio Valmaggiore a Sannicandro Garganico per sollecitare le istituzioni locali ad intervenire. Della questione è stato interessato anche il consigliere regionale Antonio Tutolo. Ma anche altri esponenti politici sono stati chiamati in causa sulla questione.

Lo riporta il Comitato di studenti e pendolari di Capitanata.