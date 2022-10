Casa Sollievo, 6 mesi fa il parto d’urgenza: Nicol e Oksana sono tornate a Kiev

FOGGIA, 05/10/2022 – Solo sei mesi fa Oksana, incinta alla 36esima settimana, era scappata da Kiev in Ucraina per sfuggire ai bombardamenti. Ventisette ore di auto, con suo figlio Luca di 3 anni e la nonna, per raggiungere l’aeroporto più vicino, a Varsavia. Poi un volo per Roma, infine l’ultimo tratto in auto con gli amici italiani, destinazione Biccari, sul Sub Appenino Dauno, in provincia di Foggia, dove l’intera comunità si era adoperata per accoglierli.