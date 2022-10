Compie vent’anni il Reparto di Pediatria e Pediatria Oncologia al Poliambulatorio

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 05/10/2022 – «5 ottobre 2002. In una giornata piovosa si è svolto il trasferimento dei reparti di Pediatria e Pediatria Oncologica verso i nuovi locali del Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”. I bambini, pazienti dei due reparti, sono stati accompagnati dalla Casa Sollievo della Sofferenza verso il nuovo Poliambulatorio».

Da quel giorno sono trascorsi vent’anni e questa mattina operatori e bambini si sono raccolti nel coloratissimo corridoio della Pediatria Oncologica per celebrare questo importante anniversario . Padre Leonardo Triggiani , che da quarant’anni segue spiritualmente i Reparti, ha presieduto la Santa Messa dedicata agli Angeli, pregando per i piccoli pazienti e benedicendo gli operatori e le famiglie tutte.

Al termine della Celebrazione Eucaristica, che ha ricordato anche il 25° anniversario della nascita della Pediatria Oncologica in Casa Sollievo della Sofferenza, Saverio Ladogana, medico responsabile del reparto, ha salutato e ringraziato tutti: «in questo giorno importante voglio ricordare tutti i bambini, le famiglie e gli operatori che hanno frequentato questo meraviglioso reparto, per me il più bel reparto del mondo, che oggi celebro con una consapevolezza e con una grande certezza: la straordinaria umanità e preparazione che ha da sempre caratterizzato questa realtà continuerà ad andare avanti sempre». (operapadrepio)